Песков подтвердил, что Путин лично займется проблемой с YouTube

Президент России Владимир Путин лично займется решением проблемы с замедлением YouTube. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно затрагивалась эта тема. И действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Он уточнил, что решение о замедлении YouTube было принято Роскомнадзором из-за того, что владелец площадки отказывался соблюдать законы РФ. Песков также добавил, что компания не обновляет необходимое оборудование, из-за чего могут возникать проблемы у пользователей.
Ранее на встрече с директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым президент России пообещал лично рассмотреть вопрос замедления работы YouTube в России. Режиссер заявил, что замедление работы платформы не является целесообразным. В сентябре скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась до рекордно низких значений.
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