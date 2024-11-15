Песков подтвердил, что Путин лично займется проблемой с YouTube

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Путин займется проблемами работы Youtube в стране
Путин займется проблемами работы Youtube в стране Фото:

Президент России Владимир Путин лично займется решением проблемы с замедлением YouTube. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Действительно затрагивалась эта тема. И действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему», — сказал Песков в ходе конференц-колла. 

Он уточнил, что решение о замедлении YouTube было принято Роскомнадзором из-за того, что владелец площадки отказывался соблюдать законы РФ. Песков также добавил, что компания не обновляет необходимое оборудование, из-за чего могут возникать проблемы у пользователей. 

Ранее на встрече с директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым президент России пообещал лично рассмотреть вопрос замедления работы YouTube в России. Режиссер заявил, что замедление работы платформы не является целесообразным. В сентябре скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась до рекордно низких значений.

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Президент России Владимир Путин лично займется решением проблемы с замедлением YouTube. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Действительно затрагивалась эта тема. И действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему», — сказал Песков в ходе конференц-колла.  Он уточнил, что решение о замедлении YouTube было принято Роскомнадзором из-за того, что владелец площадки отказывался соблюдать законы РФ. Песков также добавил, что компания не обновляет необходимое оборудование, из-за чего могут возникать проблемы у пользователей.  Ранее на встрече с директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым президент России пообещал лично рассмотреть вопрос замедления работы YouTube в России. Режиссер заявил, что замедление работы платформы не является целесообразным. В сентябре скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась до рекордно низких значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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