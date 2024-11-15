Песков: второй поток «Времени героев» для участников СВО запустили из-за спроса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость запуска второго потока образовательной программы «Время героев», который предназначен для участников СВО. По его словам, второй поток был создан из-за высокого спроса и большого интереса со стороны вернувшихся участников боевых действий.
«Эти люди остаются в резерве, они все будут востребованы. Второй поток [„Времени героев“] — потому что большой интерес проявляется. Курсы востребованы теми, кто вернулся из зоны СВО. И эти люди сами востребованы в обществе — на них равняются, их воспринимают как героев», — отметил Песков.
Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос, стоит ли ждать новых назначений среди властей. По его словам, это не разовые акции, а постоянный процесс.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что в стране началось формирование второго потока обучения в программе «Время героев». Об итогах первого потока и открытии следующего было объявлено 14 ноября на заседании Общественного совета.
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