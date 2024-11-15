Территорию строительства элитного дома в центре Кургана, которую запретили чиновники, начали дополнительно отгораживать от соседних зданий. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ.
«По улице Гоголя 109а забор дополнительно обшивают листами ДСП. Отгораживаются по периметру от соседних домов и гимназии №31», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее прокуратура заставила мэрию Кургана отменить разрешение на строительство многоэтажки спустя несколько месяцев после выдачи документов. Это произошло после проверки надзорного ведомства на фоне жалоб местных жителей, которые выступали против точечной застройки по улице Гоголя.
Застройщик Евгений Сергеев отмечал агентству, что поводов на отмену у властей не было. По его словам, все работы велись на законных основаниях и мэрия сама подтверждала наличие положительного заключения экспертизы на возведение объекта. Сдать восьмиэтажный дом с подземным паркингом и лаунж-зоной на крыше планировали в 2026 году.
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