Курганский застройщик выступил с заявлением из-за запрета на возведение элитного дома

Застройщик Евгений Сергеев считает, что для отмены строительства элитного дома с паркингом в центре Кургана не было оснований. Власти города сами заявляли, что у строительной компании все документы в порядке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам бизнесмен.
«Я считаю, что повода для отмены стройки нет. Сами [администрация города] говорили, что у нас все соответствует и внезапно отменили разрешение. Причин не называли», — рассказал Сергеев.
После получения разрешения на строительство компания успела выполнить подготовительные работы. В рамках них был снесен заброшенный бизнес-центра, подготовлена площадка под котлован, территория стройки огорожена забором. Степень готовности объекта: 4%. В департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений заявляли, что застройщиком была предоставлена вся необходимая документация, полечены положительные заключения экспертизы, которые разрешают возведение восьмиэтажного дома на участке.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила мэрию отменить строительство элитного дома в Кургане. Такое решение было принято после проверки надзорного ведомства из-за жалоб жильцов соседних домов. Они выступали против точечной застройки по улице Гоголя 109а. По словам застройщика, элитный дом планировали сдать уже во втором квартале 2026 года.
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