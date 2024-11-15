Борис Кагарлицкий* потребовал не включать его в списки на обмен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Кагарлицкий* не желает быть включенным в списки для обмена
Борис Кагарлицкий* не желает быть включенным в списки для обмена Фото:

Российский социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не хочет быть включенным в списки для обмена заключенными. Он подчеркнул, что не видит смысла в эмиграции и не планирует покидать Россию.

«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — заявил Кагарлицкий, его слова приводит издание «Рабкор».

По его словам, тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять. Социолог отмети, что он остается в России из-за своей деятельности. 

В феврале суд отправил Бориса Кагарлицкого в колонию общего режима на пять лет. Кагарлицкий был обвинен в размещении видеоматериала в котором содержалось оправдание терроризма. Осужденный отрицает свою вину. Он подчеркивает, что всегда был и остается противником терроризма.

*Борис Кагарлицкий признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не хочет быть включенным в списки для обмена заключенными. Он подчеркнул, что не видит смысла в эмиграции и не планирует покидать Россию. «Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — заявил Кагарлицкий, его слова приводит издание «Рабкор». По его словам, тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять. Социолог отмети, что он остается в России из-за своей деятельности.  В феврале суд отправил Бориса Кагарлицкого в колонию общего режима на пять лет. Кагарлицкий был обвинен в размещении видеоматериала в котором содержалось оправдание терроризма. Осужденный отрицает свою вину. Он подчеркивает, что всегда был и остается противником терроризма. *Борис Кагарлицкий признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...