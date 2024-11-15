Борис Кагарлицкий* потребовал не включать его в списки на обмен

Российский социолог и публицист Борис Кагарлицкий* (признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не хочет быть включенным в списки для обмена заключенными. Он подчеркнул, что не видит смысла в эмиграции и не планирует покидать Россию.
«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме», — заявил Кагарлицкий, его слова приводит издание «Рабкор».
По его словам, тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять. Социолог отмети, что он остается в России из-за своей деятельности.
В феврале суд отправил Бориса Кагарлицкого в колонию общего режима на пять лет. Кагарлицкий был обвинен в размещении видеоматериала в котором содержалось оправдание терроризма. Осужденный отрицает свою вину. Он подчеркивает, что всегда был и остается противником терроризма.
*Борис Кагарлицкий признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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