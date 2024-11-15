YouTube для россиян не главное: о чем еще говорил Песков 15 ноября

Вопрос восстановления доступа к видеохостингу YouTube сейчас не приоритетный. Путин лично примет участие в решении проблемы, связанной с замедлением работы платформы. А администрация президента и правительство тщательно анализирует последствия повышения ключевой ставки. О чем еще рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — в материале URA.RU.
Блокировка YouTube
По словам Дмитрия Песков, вопросы замедления работы сервиса следует адресовать в Роскомнадзор. Он подчеркнул, что тема доступности YouTube действительно обсуждалась на высоком уровне, и президент заявил о намерении рассмотреть эту проблему. Пресс-секретарь отметил, что вопрос возвращения сервиса не является приоритетным в повестке дня российских граждан.
Второй поток «Времени героев»
Пресс-секретарь подчеркнул значимость запуска второго потока образовательной программы «Время героев», которая нацелена на участников специальной военной операции. Эта инициатива призвана поддержать военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий.
По словам Пескова, необходимость создания второго потока программы вызвана высоким спросом и активным интересом со стороны участников СВО. «Эти люди остаются в резерве, они все будут востребованы», — отметил он. Отвечая на вопрос о возможных новых назначениях во власти, Песков подчеркнул, что это не разовые мероприятия. По его словам, это все часть постоянного процесса.
Поездка Шойгу в Китай
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу уже более недели находится в Китайской Народной Республике. По словам представителя Кремля, длительность поездки связана с необходимостью проработки важнейших аспектов двусторонних отношений между странами. Эта встреча является частью широкого диалога, который включает в себя обсуждение самых чувствительных тем взаимодействия.
Поездка Шойгу подчеркивает особую значимость и глубину партнерских отношений между Россией и Китаем. Взаимодействие касается множества направлений, включая экономику, оборону и безопасность, что требует тщательной координации и обмена мнениями на высшем уровне. Как отметил Дмитрий Песков, успешное развитие отношений между странами требует активных и регулярных контактов на всех уровнях.
Повышения ключевой ставки
Песков подчеркнул, что экономический блок администрации президента и правительства тщательно следят за последствиями повышение ключевой ставки. Особое внимание уделяется изменениям ставок по ипотечным кредитам, которые непосредственно затрагивают большинство граждан страны.
Принимаемые меры направлены на обеспечение макроэкономической стабильности. Экономический блок правительства активно работает над разработкой новых подходов для минимизации негативных последствий для экономики страны.
Официальная позиция по вопросам внутренней политики США
Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Это заявление было сделано на фоне назначения Марко Рубио на пост государственного секретаря США, известного своими резкими высказываниями в адрес Китая. Пресс-секретарь также подчеркнул, что между Россией и Китаем сложились отношения «особо привилегированного стратегического партнерства».
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