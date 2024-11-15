У свердловской школьницы нашли травму после пинка одноклассника в грудь

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У девушки заметили трещину ребра (архивное фото) Фото:

В школьницы из Нижних Серег нашли трещину ребра, которая, предположительно, образовалась после пинка, полученного в грудь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«У Марины, пострадавшей, треснуло ребро. В школу она ходит, но от физкультуры освобождена. Вроде бы ее родители требовали от родителей обидчика компенсацию», — рассказал собеседник агентства. Марина Тараева, директор школы №2, где случился инцидент, отказалась от комментария.

О том, что школьник с разбега пнул девушку в грудь, стало известно несколько дней назад. Этот момент он и его подруга сняли на видео. Жестокие кадры возмутили общественность. Следственный комитет взялся за проверку, парню грозит статья за «Хулиганство».

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В школьницы из Нижних Серег нашли трещину ребра, которая, предположительно, образовалась после пинка, полученного в грудь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У Марины, пострадавшей, треснуло ребро. В школу она ходит, но от физкультуры освобождена. Вроде бы ее родители требовали от родителей обидчика компенсацию», — рассказал собеседник агентства. Марина Тараева, директор школы №2, где случился инцидент, отказалась от комментария. О том, что школьник с разбега пнул девушку в грудь, стало известно несколько дней назад. Этот момент он и его подруга сняли на видео. Жестокие кадры возмутили общественность. Следственный комитет взялся за проверку, парню грозит статья за «Хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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