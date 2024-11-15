У свердловской школьницы нашли травму после пинка одноклассника в грудь

15 ноября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

У девушки заметили трещину ребра (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школьницы из Нижних Серег нашли трещину ребра, которая, предположительно, образовалась после пинка, полученного в грудь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У Марины, пострадавшей, треснуло ребро. В школу она ходит, но от физкультуры освобождена. Вроде бы ее родители требовали от родителей обидчика компенсацию», — рассказал собеседник агентства. Марина Тараева, директор школы №2, где случился инцидент, отказалась от комментария. О том, что школьник с разбега пнул девушку в грудь, стало известно несколько дней назад. Этот момент он и его подруга сняли на видео. Жестокие кадры возмутили общественность. Следственный комитет взялся за проверку, парню грозит статья за «Хулиганство». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школьницы из Нижних Серег нашли трещину ребра, которая, предположительно, образовалась после пинка, полученного в грудь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У Марины, пострадавшей, треснуло ребро. В школу она ходит, но от физкультуры освобождена. Вроде бы ее родители требовали от родителей обидчика компенсацию», — рассказал собеседник агентства. Марина Тараева, директор школы №2, где случился инцидент, отказалась от комментария. О том, что школьник с разбега пнул девушку в грудь, стало известно несколько дней назад. Этот момент он и его подруга сняли на видео. Жестокие кадры возмутили общественность. Следственный комитет взялся за проверку, парню грозит статья за «Хулиганство».