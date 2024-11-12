СК возбудит дело против парня, пнувшего с разбегу девочку в Нижних Сергах

Следователи возбудят уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 15-летнего Эдуарда, пнувшего с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Все решится после судебно-медицинской экспертизы. Если она покажет, что был причинен, к примеру, средний вред здоровью, то дело, скорее всего, будет возбуждено», — сказал собеседник агентства. Приказ о том, чтобы свердловские силовики возбудили дело, отдал глава СКР Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел в местной школе 11 ноября. По кадрам, которые разлетелись по соцсетям, видно, как Эдуард разбегается и прыгает ногой в живот девочке. За него вступилась подруга, которая сказала, что пострадавшая якобы регулярно обижала юношу. По другой версии, школьник пошел на поступок ради видео в TikTok. После случившегося он попал под шквал негативных сообщений, поэтому удалил свои страницы в соцсетях.
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