В Сухуме сотни представителей оппозиции направились к зданию администрации президента Абхазии и прорвались на территорию, протаранив ворота грузовым автомобилем. Об этом сообщают журналисты с места событий.
«Участники акции протеста протаранили ворота перед администрацией главы республики грузовым автомобилем», — пишет ТАСС. По сообщению корреспондента информагентства, представители оппозиции в Абхазии осуществили полное окружение комплекса правительственных зданий.
В ходе акции протеста оппозиционеры неоднократно врезались в ворота, после чего с помощью тросов демонтировали их в нескольких местах. Это позволило участникам митинга ограничить доступ ко всему комплексу зданий. Главный врач службы скорой медицинской помощи Сухума сообщил, что в результате столкновений у парламентского здания Абхазии пострадали минимум два человека.
После того как оппозиция несколько раз пыталась демонтировать ворота, ее представители проникли через ограждение и собрались на площади перед парламентом. В ответ на это, для начала переговоров с протестующими, к месту событий вышли министр внутренних дел Киут Роберт и руководитель Службы государственной безопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия.
В начале текущей недели в столице Абхазии Сухуме состоялись демонстрации, организованные оппозиционными силами. Поводом для протестов послужило принятие парламентом нового закона, регламентирующего статус многофункциональных комплексов. Это законодательное решение было разработано в контексте ранее заключенного межправительственного соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности российских компаний на территории Абхазии.
Протестное движение достигло своего кульминации 11 ноября вечером, когда несколько активистов оппозиции были арестованы сотрудниками абхазской службы безопасности за участие в столкновениях возле здания парламента. В знак протеста оппозиционные группы заблокировали три ключевых моста, ведущих в город. Ситуация стабилизировалась 12 ноября днем после освобождения задержанных.
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