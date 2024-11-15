Курганского экс-мэра Светличного повторно оправдали по делу о взятке

Суд пересмотрел уголовное дело о взятке в отношении бывшего главы Целинного района Ивана Светличного. Был вынесен повторный оправдательный приговор по делу. Об этом URA.RU узнало в Альменевском районном суде.
«Вынесен оправдательный приговор», — сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос. В судебном заседании не были установлены события преступления.
Это уже второй оправдательный приговор Светличному по данному уголовному делу. Первый раз он был оправдан Целинный районным судом в феврале по аналогичному основанию. Позже прокуратура опротестовала решение и дело было направлено на пересмотр.
Следователи считали Светличного виновным в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry, полученного от своего бывшего работодателя. Сам экс-мэр утверждал, что за машину он рассчитался еще до своего избрания главой района.
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