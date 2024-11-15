Курганского экс-мэра Светличного повторно оправдали по делу о взятке

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Бывшего главу Целинного оправдали по делу о взятке
Бывшего главу Целинного оправдали по делу о взятке Фото:

Суд пересмотрел уголовное дело о взятке в отношении бывшего главы Целинного района Ивана Светличного. Был вынесен повторный оправдательный приговор по делу. Об этом URA.RU узнало в Альменевском районном суде.

«Вынесен оправдательный приговор», — сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос. В судебном заседании не были установлены события преступления.

Это уже второй оправдательный приговор Светличному по данному уголовному делу. Первый раз он был оправдан Целинный районным судом в феврале по аналогичному основанию. Позже прокуратура опротестовала решение и дело было направлено на пересмотр.

Следователи считали Светличного виновным в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry, полученного от своего бывшего работодателя. Сам экс-мэр утверждал, что за машину он рассчитался еще до своего избрания главой района.

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Суд пересмотрел уголовное дело о взятке в отношении бывшего главы Целинного района Ивана Светличного. Был вынесен повторный оправдательный приговор по делу. Об этом URA.RU узнало в Альменевском районном суде. «Вынесен оправдательный приговор», — сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос. В судебном заседании не были установлены события преступления. Это уже второй оправдательный приговор Светличному по данному уголовному делу. Первый раз он был оправдан Целинный районным судом в феврале по аналогичному основанию. Позже прокуратура опротестовала решение и дело было направлено на пересмотр. Следователи считали Светличного виновным в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry, полученного от своего бывшего работодателя. Сам экс-мэр утверждал, что за машину он рассчитался еще до своего избрания главой района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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