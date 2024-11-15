Российские электромобили на рынке экспорта могут конкурировать с китайским автопромом. Первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем. Эксперты рассказали URA.RU, что российские производители, благодаря ряду преимуществ, смогут выйти на внешние рынки и занять там неплохую нишу.
На заседании совета директоров АО «АвтоВАЗ» первый вице-премьер Денис Мантуров вместе с коллегами подвел предварительные итоги года и наметил планы на следующий. На встрече одобрена инвестиционная программа производства на 2025 год — ожидается, что она превысит 45 млрд рублей, сообщили на сайте правительства. Средства пойдут на реализацию ОКР по автомобильным проектам и усовершенствование мощностей компании.
Еще первый вице-премьер смог протестировать опытную версию электрокара Lada e-Aura. Его производство означает то, что Россия следует общемировой тенденции в этой сфере, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Сейчас китайский автопром и «Тесла» показывают всем, что будущее за машинами на электрических двигателях.
«В нашей стране есть не только регионы, где будут востребован такой вид транспорта, но и экспортные возможности продавать свои электрокары на внешний рынок. Для „АвтоВАЗа“ и других производителей это верное направление. Если говорить о возможностях, то нам проще изготавливать именно электрические двигатели, а не углеводородные и внутреннего сгорания», — пояснил Сергей Канаев.
Потому что, как отмечает эксперт, производство последних зависит от внешних поставок. Мы не изготавливаем, например, поршневую группу и клапаны, рассказывает руководитель Федерации автовладельцев России.
«А вот с электродвигателями у нас полный порядок, мы можем делать их на высоком уровне. В том числе „Росатом“ демонстрирует, что наши двигатели даже в атомной промышленности одни из самых надежных. Поэтому, если мы перенесем их на автомобильный рынок, то у нас будет ряд преимуществ, чтобы поставлять электрические транспортные средства для внешнего и внутреннего рынка», — говорит Сергей Канаев.
Конечно, не во всех регионах России будут популярны такие автомобили — все же, при низких температурах электродвигатели теряют свою эффективность. Поэтому, по мнению эксперта, в России будут более популярны гибридные машины.
«Это поможет улучшить экологическую обстановку в стране, повысить экономию для автовладельцев. И если мы пойдем по этому пути, то со временем он сможет вывести нас на уровень, где мы легко будем конкурировать, если не с гигантами отрасли, то с производителями „второго уровня“, — сказал Канаев.
Любое производство в России положительно влияет на финансовую систему страны, отмечает экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Особенно если говорить про микроэкономику регионов.
«Все производство на территории государства — это новые рабочие места для населения и показатель того, что развиваются предприятия. Поэтому, конечно, это большое значение для страны, но в особенности для экономики региона, где находится „АвтоВАЗ“. Даже если какие-то детали для производства не будут на 100% импортозамещенными, это все равно влияет на создание новых рабочих мест, налоги и так далее», — резюмировал экономист.
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