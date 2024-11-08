В России создадут экосистему «зеленых» продуктов

Экосистему «зеленых» решений реализуют российские предприятия атомной промышленности. Меры касаются не только ядерных технологий, но и качества жизни и безопасности людей. Об этом в своем выступлении на симпозиуме «Создавая будущее» заявила директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион.
«Основу нашего бизнеса действительно составляют ядерные технологии, атомная энергетика, но при этом зеленая повестка сегодня гораздо шире, чем просто экология или климат. Это вопросы обеспечения безопасности. И, в принципе, комфорта, качества жизни во всем мире, в каждой семье, в каждом доме. Поэтому „Росатом“ формирует экосистему „зеленых продуктов“, — рассказала Полина Лион.
Компания «Росатом» формирует тренд на развитие экологически чистых технологий. В том числе она развивает несколько приоритетных направлений работы для обеспечения устойчивого развития целых структур. К примеру, на рынке электромобилей, который уверенно формируется в стране, высоким спросом пользуются мобильные накопители — тяговые батареи для электродвигателей.
В планах у компании — создание собственного электромобиля «Атом». Который будет полностью отвечать стандартам госкорпорации и соответствовать концепции «зеленого решения».
В «Росатоме» уверены, что тренд на «зеленые» технологии откликается у молодежи. Эта та реальность, к которой нужно стремиться, создавая высокотехнологичное будущее.
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