Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента

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В результате протестов в Абхазии в больницу доставлены восемь человек
В результате протестов в Абхазии в больницу доставлены восемь человек Фото:
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Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Протестующие в Абхазии, собравшиеся у здания парламента, выразили требование об отставке действующего президента страны Аслана Бжания. Участники акции предложили главе государства уйти мирным путем.

«Протестующие у парламента Абхазии потребовали отставки президента, предложили ему уйти мирно», — передает корреспондент РИА Новости. Во время протестов произошли беспорядки, в результате которых восемь человек были доставлены в больницу.

По информации ТАСС, семь из них получили амбулаторное лечение. Один человек остается на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Ранее в Сухуме несколько сотен активистов оппозиции совершили штурм здания администрации президента. Для проникновения на территорию они использовали грузовик, с которым въехали в ворота, передает «Царьград». 

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Протестующие в Абхазии, собравшиеся у здания парламента, выразили требование об отставке действующего президента страны Аслана Бжания. Участники акции предложили главе государства уйти мирным путем. «Протестующие у парламента Абхазии потребовали отставки президента, предложили ему уйти мирно», — передает корреспондент РИА Новости. Во время протестов произошли беспорядки, в результате которых восемь человек были доставлены в больницу. По информации ТАСС, семь из них получили амбулаторное лечение. Один человек остается на стационарном лечении в медицинском учреждении. Ранее в Сухуме несколько сотен активистов оппозиции совершили штурм здания администрации президента. Для проникновения на территорию они использовали грузовик, с которым въехали в ворота, передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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