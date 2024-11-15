Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента

Протестующие в Абхазии, собравшиеся у здания парламента, выразили требование об отставке действующего президента страны Аслана Бжания. Участники акции предложили главе государства уйти мирным путем.
«Протестующие у парламента Абхазии потребовали отставки президента, предложили ему уйти мирно», — передает корреспондент РИА Новости. Во время протестов произошли беспорядки, в результате которых восемь человек были доставлены в больницу.
По информации ТАСС, семь из них получили амбулаторное лечение. Один человек остается на стационарном лечении в медицинском учреждении.
Ранее в Сухуме несколько сотен активистов оппозиции совершили штурм здания администрации президента. Для проникновения на территорию они использовали грузовик, с которым въехали в ворота, передает «Царьград».
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