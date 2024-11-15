В столице Абхазии Сухуме несколько сотен активистов оппозиции прорвались на территорию администрации президента, прорвав въездные ворота при помощи грузовика. На данный момент здания государственной власти заблокированы. Протестующие требуют отставки нынешнего президента страны Аслана Бжания, предложив ему уйти с поста мирным способом. О штурме парламента и администрации президента в Сухуме — в фоторепортаже URA.RU.
Во время наступления оппозиции глава Абхазии вместе с охраной покинул здание администрации. При этом Бжания по-прежнему находится в столице. Он организовал серию встреч с ключевыми членами правительства республики с целью обсуждения и реализации мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации в стране.
В результате протестных акций около парламента возникли столкновения, после которых восемь человек были госпитализированы. Согласно данным ТАСС, семеро из пострадавших проходят амбулаторное лечение, в то время как один участник находится на стационарном в больнице.
Сами протестующие заявляют, что они не выступают против российско-абхазских отношений. «Сегодня митингующие собрались у здания парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства», — написали в telegram-канале RESPUBLICA.
При этом представители Ассоциации туроператоров в России заявили, что протесты в Сухуме никак не влияют на отдых российских туристов, приехавших в Абхазию. По их словам, 95% туристов находятся вне Сухума. Россияне предпочитают отдыхать в Гагре и Пицунде, где обстановка остается спокойной.
Протесты начались после обсуждения ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Оппозиция считает, что республика не получит никакой выгоды от него.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.