В Финляндии приставы арестовали еще 30 российских квартир на 10 млн евро

Приставы Финляндии наложили арест на минимум 30 российских объектов недвижимости в рамках иска украинских компаний. Стоимость арестованных квартир оценивается более чем в 10 миллионов евро.
«Помимо более чем десяти объектов, изъятых в конце октября, сейчас конфисковано более 30 объектов, к которым ранее применялась временная мера», — сообщает издание MTV Uutiset. Уточняется, что служба судебных приставов Финляндии действовала в соответствии с ранее принятыми мерами. На данный момент стоимость конфискованного имущества составляет более 10 миллионов евро.
Ранее в Финляндии были арестованы пять объектов российской недвижимости в результате иска, поданного украинской компанией «Нафтогаз». По информации, предоставленной российским посольством, наложен арест на свыше 40 объектов. Дипломатическая миссия выразила решительный протест в связи с действиями финских властей. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена оспорить в судебном порядке потенциальную конфискацию своего имущества в Финляндии.
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