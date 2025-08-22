Генсек НАТО Рютте: гарантии безопасности для Украины будут из двух уровней

Гарантии безопасности для Украины будут реализованы по двухуровневой схеме. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По словам Рютте, первый уровень предполагает заключение мирного соглашения. Второй уровень гарантий будет обеспечен поддержкой со стороны США и европейских государств. Об этом генсек НАТО заявил украинским СМИ, передает RT.
Ранее сообщалось, что в рамках обсуждений возможных гарантий безопасности для Украины американская сторона рассматривает различные варианты предоставления воздушной поддержки. При этом основной акцент делается на использование беспилотников.
