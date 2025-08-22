Зеленский предложил поговорить о дате и месте встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить дату и место возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова прозвучали на фоне обсуждений новых форматов переговоров по урегулированию конфликта.
«Давайте поговорим о дате и поговорим о месте», — сказал Зеленский, передает РБК. Он отметил, что если президент США Дональд Трамп предлагает определенный формат переговоров — сначала двусторонний, а затем трехсторонний, — Украина готова поддержать такую инициативу.
Ранее Россия выразила готовность проявить определенную гибкость по ряду вопросов, касающихся урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он указывал на необходимость тщательной подготовки и согласования повестки для возможных переговоров между президентом России и президентом Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.