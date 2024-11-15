Немецкая SZ утверждает, что Путин и Шольц поговорили по телефону

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Немецкие СМИ утверждают, что Путин и Шольц провели телефонный разговор
Немецкие СМИ утверждают, что Путин и Шольц провели телефонный разговор Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который стал первым за почти два года. Об этом сообщает немецкая газета S?ddeutsche Zeitung.

«Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки», — пишет газета. По данным немецкого издания, разговор между двумя лидерами длился около часа. Ни одна из стороны не приводила официальной информации о проведении переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина к общению и переговорам. Это заявление было сделано в ответ на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о желании обсудить накопившиеся вопросы. Песков также отметил, что канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон сами прекратили общение с РФ.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который стал первым за почти два года. Об этом сообщает немецкая газета S?ddeutsche Zeitung. «Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки», — пишет газета. По данным немецкого издания, разговор между двумя лидерами длился около часа. Ни одна из стороны не приводила официальной информации о проведении переговоров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина к общению и переговорам. Это заявление было сделано в ответ на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о желании обсудить накопившиеся вопросы. Песков также отметил, что канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон сами прекратили общение с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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