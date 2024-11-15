Немецкая SZ утверждает, что Путин и Шольц поговорили по телефону

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который стал первым за почти два года. Об этом сообщает немецкая газета S?ddeutsche Zeitung.
«Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки», — пишет газета. По данным немецкого издания, разговор между двумя лидерами длился около часа. Ни одна из стороны не приводила официальной информации о проведении переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина к общению и переговорам. Это заявление было сделано в ответ на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о желании обсудить накопившиеся вопросы. Песков также отметил, что канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон сами прекратили общение с РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.