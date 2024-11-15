Кабмин ФРГ: Путин и Шольц обсудили Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который стал первым за последние почти два года. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Украиной, и возможности урегулирования конфликта. Об этом сообщил кабмин ФРГ.
«Сегодня днем Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — отмечает пресс-служба федерального правительства Германии.
Шольц также выразил незыблемую решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и предложил Путину вывести войска. Уточняется, что перед разговором с российским лидером, Шольц также созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.
Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Путин и Шольц провели телефонный разговор. Согласно информации от немецкого агентства, диалог лидеров продолжался около часа.
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