Кабмин ФРГ: Путин и Шольц обсудили Украину

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Шольц во время телефонного разговора призвал Путина закончить конфликт на Украине
Шольц во время телефонного разговора призвал Путина закончить конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который стал первым за последние почти два года. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Украиной, и возможности урегулирования конфликта. Об этом сообщил кабмин ФРГ.

«Сегодня днем Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — отмечает пресс-служба федерального правительства Германии.

Шольц также выразил незыблемую решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и предложил Путину вывести войска. Уточняется, что перед разговором с российским лидером, Шольц также созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским. 

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Путин и Шольц провели телефонный разговор. Согласно информации от немецкого агентства, диалог лидеров продолжался около часа.

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Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который стал первым за последние почти два года. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Украиной, и возможности урегулирования конфликта. Об этом сообщил кабмин ФРГ. «Сегодня днем Олаф Шольц разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — отмечает пресс-служба федерального правительства Германии. Шольц также выразил незыблемую решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и предложил Путину вывести войска. Уточняется, что перед разговором с российским лидером, Шольц также созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.  Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Путин и Шольц провели телефонный разговор. Согласно информации от немецкого агентства, диалог лидеров продолжался около часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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