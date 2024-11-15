Авария произошла на оживленной дороге
В жесткой аварии на трассе в Курганской области пострадали водитель и пассажир Lada Granta. Машина получила серьезные повреждения. Об этом сообщил очевидец ДТП.
«Жесткая авария с лесовозом произошла на Омской трассе. Водитель легковушки находится в больнице с переломом ребер. Пассажиру также делают операцию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канал «Курган/Курганские.ру». К посту прикреплено фото и видео с места происшествия.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Автомобиль разбился на трассе
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