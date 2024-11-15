15 ноября 2024

На курганской трассе Lada попала в жесткое ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на оживленной дороге
Авария произошла на оживленной дороге Фото:

В жесткой аварии на трассе в Курганской области пострадали водитель и пассажир Lada Granta. Машина получила серьезные повреждения. Об этом сообщил очевидец ДТП.

«Жесткая авария с лесовозом произошла на Омской трассе. Водитель легковушки находится в больнице с переломом ребер. Пассажиру также делают операцию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канал «Курган/Курганские.ру». К посту прикреплено фото и видео с места происшествия.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 

Автомобиль разбился на трассе
Автомобиль разбился на трассе
Фото:

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В жесткой аварии на трассе в Курганской области пострадали водитель и пассажир Lada Granta. Машина получила серьезные повреждения. Об этом сообщил очевидец ДТП. «Жесткая авария с лесовозом произошла на Омской трассе. Водитель легковушки находится в больнице с переломом ребер. Пассажиру также делают операцию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канал «Курган/Курганские.ру». К посту прикреплено фото и видео с места происшествия. Корреспондент агентства направил редакционный запрос в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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