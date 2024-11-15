15 ноября 2024

Курганец наловил корыто рыбы на озере Паршино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хороший улов ждал рыбака на озере
Хороший улов ждал рыбака на озере Фото:

Житель Курганской области наловил полное корыто рыбы на озере Паршино, которое находится в Варгашинском округе. Об этом рыбак рассказал подписчикам.

«В Варгашинском округе возле села Дундино хорошо клюет рыба на озере Паршино. Наловил здесь корыто рыбы», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее житель Кургана наловил полный ящик рыбы в районе старицы Тобола. Улов в основном состоял из щук и окуней. 

Улов рыбы с озера Паршино
Улов рыбы с озера Паршино
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Курганской области наловил полное корыто рыбы на озере Паршино, которое находится в Варгашинском округе. Об этом рыбак рассказал подписчикам. «В Варгашинском округе возле села Дундино хорошо клюет рыба на озере Паршино. Наловил здесь корыто рыбы», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее житель Кургана наловил полный ящик рыбы в районе старицы Тобола. Улов в основном состоял из щук и окуней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...