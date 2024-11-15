Хороший улов ждал рыбака на озере
Житель Курганской области наловил полное корыто рыбы на озере Паршино, которое находится в Варгашинском округе. Об этом рыбак рассказал подписчикам.
«В Варгашинском округе возле села Дундино хорошо клюет рыба на озере Паршино. Наловил здесь корыто рыбы», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее житель Кургана наловил полный ящик рыбы в районе старицы Тобола. Улов в основном состоял из щук и окуней.
Улов рыбы с озера Паршино
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