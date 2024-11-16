Инвестор Кузнецова предупредила о скором повышении цен на аренду жилья

Стоимость аренды недвижимости в России продолжит расти. Такой прогноз дала инвестор, эксперт по финансам, основательница компании Frontiers Мария Кузнецова.
«Цены растут на все, продолжит повышаться и стоимость аренды», — заявила Кузнецова в интервью радио Sputnik. Она предположила, что ситуация на рынке аренды может измениться после замедления инфляции.
По словам эксперта, на рынке недвижимости в настоящий момент «стоит» много квартир в новых домах, которые были приобретены в период действия льготной ипотеки в качестве инвестиции. Продать их сейчас можно только по сниженной цене, зато рост цены на аренду делает более выгодной сдачу таких квартир.
Вскоре на рынок аренды могут зайти и крупные застройщики, считает Кузнецова. Они смогут строить арендные дома под сдачу, тем более что в законодательстве уже предусмотрены налоговые льготы для таких объектов. Однако, по прогнозу инвестора, это произойдет только после снижения ключевой ставки.
Российские банки активно повышают процентные ставки по ипотеке в связи с возможным ростом ключевой ставки ЦБ России. В частности, Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по базовым ипотечным программам до 28,1%. На фоне высокой ставки люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты, сообщил генеральный директор компании «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев. В России вводят и другие ограничения по ипотеке. Например, Центробанк предложил ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет.
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