Центробанк требует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

11 ноября 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ хочет ограничить выдачу заемщикам ипотеки на 30 лет из-за повышения доли ее выдачи до 20% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России выдвинул требование по ограничению на выдачу ипотеки на срок более чем 30 лет из-за повышения доли выдачи таких кредитов за последние несколько лет. Отмечается, что при ипотеке на 30 лет заемщик может столкнуться со сложностями при выплатах, которые не могут быть в полной мере оценены при оформлении кредита. «Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%», — говорится на сайте ЦБ. Уточняется, что банки увеличивают срок ипотеки, чтобы снизить средний размер платежей в месяц. Однако при кредите на 30 лет невозможно заранее оценить сложности в его обслуживании со стороны заемщика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России выдвинул требование по ограничению на выдачу ипотеки на срок более чем 30 лет из-за повышения доли выдачи таких кредитов за последние несколько лет. Отмечается, что при ипотеке на 30 лет заемщик может столкнуться со сложностями при выплатах, которые не могут быть в полной мере оценены при оформлении кредита. «Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%», — говорится на сайте ЦБ. Уточняется, что банки увеличивают срок ипотеки, чтобы снизить средний размер платежей в месяц. Однако при кредите на 30 лет невозможно заранее оценить сложности в его обслуживании со стороны заемщика.