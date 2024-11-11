Центробанк требует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ хочет ограничить выдачу заемщикам ипотеки на 30 лет из-за повышения доли ее выдачи до 20% Фото:

Банк России выдвинул требование по ограничению на выдачу ипотеки на срок более чем 30 лет из-за повышения доли выдачи таких кредитов за последние несколько лет. Отмечается, что при ипотеке на 30 лет заемщик может столкнуться со сложностями при выплатах, которые не могут быть в полной мере оценены при оформлении кредита.

«Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%», — говорится на сайте ЦБ. Уточняется, что банки увеличивают срок ипотеки, чтобы снизить средний размер платежей в месяц. Однако при кредите на 30 лет невозможно заранее оценить сложности в его обслуживании со стороны заемщика.

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Банк России выдвинул требование по ограничению на выдачу ипотеки на срок более чем 30 лет из-за повышения доли выдачи таких кредитов за последние несколько лет. Отмечается, что при ипотеке на 30 лет заемщик может столкнуться со сложностями при выплатах, которые не могут быть в полной мере оценены при оформлении кредита. «Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%», — говорится на сайте ЦБ. Уточняется, что банки увеличивают срок ипотеки, чтобы снизить средний размер платежей в месяц. Однако при кредите на 30 лет невозможно заранее оценить сложности в его обслуживании со стороны заемщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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