Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Шольцем

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, прошедший 15 ноября, согласовали достаточно быстро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Весьма оперативно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сколько потребовалось времени для согласования разговора российского лидера и немецкого канцлера. Его слова передает ТАСС.
Отмечается, что еще 11 ноября Дмитрий Песков говорил, что подготовка к разговору Шольца и Путина не ведется. Сигналов от ФРГ по этому поводу не поступало.
Также после разговора канцлер Германии заявил, что украинской конфликт не должен перерасти в прямое противостояние российской стороны и НАТО. При такой ситуации важно сохранять осторожность в действиях и поддерживать Киев, отметил Шольц.
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