Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Шольцем

Песков: телефонный разговор Путина с Шольцем согласовали оперативно
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Песков заявил, что до 15 ноября Германия не давала никаких сигналов насчет телефонного разговора Шольца и Путина
Песков заявил, что до 15 ноября Германия не давала никаких сигналов насчет телефонного разговора Шольца и Путина Фото:

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, прошедший 15 ноября, согласовали достаточно быстро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. 

«Весьма оперативно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сколько потребовалось времени для согласования разговора российского лидера и немецкого канцлера. Его слова передает ТАСС. 

Отмечается, что еще 11 ноября Дмитрий Песков говорил, что подготовка к разговору Шольца и Путина не ведется. Сигналов от ФРГ по этому поводу не поступало. 

Также после разговора канцлер Германии заявил, что украинской конфликт не должен перерасти в прямое противостояние российской стороны и НАТО. При такой ситуации важно сохранять осторожность в действиях и поддерживать Киев, отметил Шольц. 

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Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, прошедший 15 ноября, согласовали достаточно быстро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.  «Весьма оперативно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, сколько потребовалось времени для согласования разговора российского лидера и немецкого канцлера. Его слова передает ТАСС.  Отмечается, что еще 11 ноября Дмитрий Песков говорил, что подготовка к разговору Шольца и Путина не ведется. Сигналов от ФРГ по этому поводу не поступало.  Также после разговора канцлер Германии заявил, что украинской конфликт не должен перерасти в прямое противостояние российской стороны и НАТО. При такой ситуации важно сохранять осторожность в действиях и поддерживать Киев, отметил Шольц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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