Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости избежать прямого противостояния между Россией и НАТО на фоне конфликта на Украине. Шольц подчеркнул важность поддержки Киева при одновременном соблюдении максимальной осторожности в действиях.
«Как нам не допустить эскалацию вплоть до прямой войны между Россией и НАТО? От этого нельзя просто отмахнуться... Важно максимальную поддержку Украины сочетать с максимальной осторожностью», — заявил Шольц в беседе с S?ddeutsche Zeitung.
Шольц также отметил, что Германия отказалась передать Украине определенные виды вооружения, такие как ракеты Taurus, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. В дополнение к проблеме вооруженного конфликта немецкий политик также упомянул финансовые и социальные вызовы, с которыми столкнулась Германия из-за СВО. По его словам, оказание помощи Киеву является особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета, учитывая продолжительность конфликта и прием более 1,2 миллиона беженцев.
ФРГ занимает второе место после США по объему поставок вооружений на Украину. На данный момент Германия взяла на себя обязательство предоставить Киеву около 28 миллиардов евро. Согласно проекту бюджета на 2025 год, планируется выделение приблизительно четырех миллиардов евро на эти цели, что в два раза меньше по сравнению с текущим годом. Тем не менее, данный бюджет еще не получил одобрения Бундестага. Российские официальные лица не раз отмечали, что увеличение поставок оружия Украине не повлияет на решимость РФ и не будет иметь значимого влияния на ход проводимой спецоперации.
В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор впервые за два года. Обсуждались ключевые аспекты украинского конфликта. Шольц подчеркнул твердую позицию Германии в поддержке Украины на необходимый период и предложил Путину принять решение о выводе войск.
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