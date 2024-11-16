После обрушения кровли на шахте в Кузбассе возбуждено уголовное дело

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По факту обрушения шахты в Кузбассе возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ
По факту обрушения шахты в Кузбассе возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ Фото:

В Кузбассе произошло обрушение шахты «Таштагольская», в связи с чем следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу. 

«В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после обрушения кровли на шахте „Таштагольская“», — заявили в региональном Следкоме. Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах. 

Согласно предварительной информации, в ночь на 16 ноября во время проведения горных работ на шахте «Таштагольская», принадлежащей АО «Евраз ЗСМК», произошло обрушение кровли. Под завалами находится один человек. Следственные органы приступили к выяснению деталей и причин инцидента, также на место выехали горноспасатели. 

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В Кузбассе произошло обрушение шахты «Таштагольская», в связи с чем следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.  «В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после обрушения кровли на шахте „Таштагольская“», — заявили в региональном Следкоме. Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах.  Согласно предварительной информации, в ночь на 16 ноября во время проведения горных работ на шахте «Таштагольская», принадлежащей АО «Евраз ЗСМК», произошло обрушение кровли. Под завалами находится один человек. Следственные органы приступили к выяснению деталей и причин инцидента, также на место выехали горноспасатели. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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