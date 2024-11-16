После обрушения кровли на шахте в Кузбассе возбуждено уголовное дело

В Кузбассе произошло обрушение шахты «Таштагольская», в связи с чем следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.
«В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после обрушения кровли на шахте „Таштагольская“», — заявили в региональном Следкоме. Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах.
Согласно предварительной информации, в ночь на 16 ноября во время проведения горных работ на шахте «Таштагольская», принадлежащей АО «Евраз ЗСМК», произошло обрушение кровли. Под завалами находится один человек. Следственные органы приступили к выяснению деталей и причин инцидента, также на место выехали горноспасатели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.