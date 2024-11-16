Стала известна причина смерти Светланы Светличной

Shot: Светлана Светличная скончалась из-за остановки сердца
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Светлана Светличная умерла в стационаре из-за остановки сердца
Светлана Светличная умерла в стационаре из-за остановки сердца Фото:

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85 году жизни из-за остановки сердца, сообщает telegram-канал Shot. Ранее у нее уже был диагностирован рак мозга.

«Светлана Светличная скончалась во сне сегодня утром в стационаре. У нее остановилось сердце», — передает telegram-канал. Отмечается, что ранее артистке диагностировали опухоль мозга.

В марте 2024 года Светличная перенесла острый инфаркт миокарда, ее увезли на машине скорой помощи в больницу из психиатрического стационара имени В . А. Гиляровского. Там она находилась из-за деменции в течение нескольких лет. 

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85 году жизни из-за остановки сердца, сообщает telegram-канал Shot. Ранее у нее уже был диагностирован рак мозга. «Светлана Светличная скончалась во сне сегодня утром в стационаре. У нее остановилось сердце», — передает telegram-канал. Отмечается, что ранее артистке диагностировали опухоль мозга. В марте 2024 года Светличная перенесла острый инфаркт миокарда, ее увезли на машине скорой помощи в больницу из психиатрического стационара имени В . А. Гиляровского. Там она находилась из-за деменции в течение нескольких лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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