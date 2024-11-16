Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку: кто может занять его место

На встрече в селе Тамыш президент Абхазии Аслан Бжания объявил, что уйдет в отставку. Однако он поставил условие: оппозиция должна освободить захваченное здание парламента в Сухуме. Тем временем, протестующие, собравшиеся у здания администрации президента, отвергли инициативу Бжании о проведении досрочных выборов и продолжают занимать территорию госкомплекса. На пост исполняющего обязанности президента Абхазии власти предложили нынешного вице-президента Бадру Гунба, а оппозиция — спикера парламента Лашу Ашуба. Кто может занять место Бжании — в материале URA.RU.
Условия отставки Бжании
Глава Абхазии Аслан Бжания в ходе встречи со сторонниками с селе Тамыш объявил о своем намерении подать в отставку. Заявление было сделано на условии, что оппозиция освободит занятое здание парламента в Сухуме. Этот шаг представляется как возможность для стабилизации политической ситуации в стране, где оппозиционные силы контролируют основные государственные структуры.
На встрече, проходившей в помещении местной школы, Бжания также выразил свою готовность к проведению новых выборов после того, как будут освобождены захваченные здания государственных учреждений. Члены Общественной палаты Абхазии заявили о своей поддержке президента в деле восстановления легитимности его правления.
При этом участники акции протеста у здания администрации президента Абхазии не приняли предложение президента Бжании о проведении досрочных выборов и продолжают находиться на территории правительственного комплекса. Сторонники оппозиции заявили, что не покинут здание администрации президента, пока Бжания не уйдет в отставку.
Обсуждение кандидата на пост и.о . президента
В ходе переговоров власти и оппозиции в Абхазии была поднята тема определения кандидатуры для исполнения обязанностей главы государства. Представители власти выдвинули предложение оставить на этом посту текущего вице-президента Бадру Гунба. С другой стороны, представители оппозиции предложили назначить временно исполняющим обязанности главы государства действующего спикера парламента Лашу Ашуба или другую личность, которая будет приемлема для всех участников диалога.
Что известно о Бадре Гунбе
Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. В 1998 году он успешно окончил школу №20 этого города. Продолжив образование, в 2003 году завершил обучение в Саратовском государственном аграрном университете имени Н. И. Вавилова, получив специализацию в области бухгалтерского учета и аудита.
В конце 2003 года Гунба начал свою профессиональную карьеру, заняв позицию ведущего специалиста в комитете по финансам администрации города Саратова, где курировал финансирование социальной сферы и аппарата управления. С августа 2004 по февраль 2006 года он работал на различных должностях в финансовом отделе Октябрьского района Администрации Саратова, и в 2005 году ему был присвоен квалификационный разряд младшего муниципального советника III класса.
В феврале 2007 года Гунба успешно защитил кандидатскую диссертацию на экономическую тему, касающуюся регулирования производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном уровне. С апреля по июнь того же года он занимал должность ведущего специалиста сектора сводного планирования в сводно-аналитическом управлении комитета по финансам администрации Саратова.
С сентября 2007 года по январь 2009 года Гунба работал в кабинете министров Республики Абхазия, где занимался правовыми вопросами. Затем, с 30 января 2009 года по октябрь 2011 года, занимал пост заместителя министра культуры Абхазии, а с октября 2011 года по октябрь 2014 года — министра культуры этой страны. С марта 2020 года Гунба исполняет обязанности вице-президента Республики Абхазия. Женат, имеет двоих детей.
Что известно о Лаши Ашубе
Лаши Ашуба родился 21 декабря 1989 года в Сухуме. В 2006 году он окончил 14 среднюю школу города. После этого, в 2011 году Ашуба завершил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, получив степень по специализации «юриспруденция». В том же году он продолжил научную карьеру, поступив в аспирантуру.
С 2011 по 2013 годы Ашуба трудился юристом, а позднее руководил внутренними структурными подразделениями в одной из частных коммерческих компаний Москвы. С февраля 2014 года по март 2016 года он занимал должность в министерстве иностранных дел Абхазии.
В апреле 2016 года Ашуба был избран депутатом Сухумского городского собрания. В 2017 году его карьера продолжилась на уровне национального парламента, когда он был избран депутатом парламента Абхазии. В марте 2022 года Ашуба был успешно переизбран на второй срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.