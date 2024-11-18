18 ноября 2024

Бжания поставил ультиматум оппозиции

Президент Абхазии Бжания потребовал от протестующих покинуть здание парламента
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Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о своей готовности подать в отставку, если протестующие освободят здание перед парламентом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года», — говорится в сообщении. Это условие является ключевым для решения о подаче президентом отставки. В противном случае Бжания отзовет заявление о сложении полномочий.

12 ноября в Абхазии начались массовые протестные мероприятия после ареста представителей оппозиции, выразивших несогласие с ратификацией инвестиционного договора между республикой и Россией. Впоследствии, 15 ноября, здание парламента Абхазии было захвачено абхазскими оппозиционерами.

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Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о своей готовности подать в отставку, если протестующие освободят здание перед парламентом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года», — говорится в сообщении. Это условие является ключевым для решения о подаче президентом отставки. В противном случае Бжания отзовет заявление о сложении полномочий. 12 ноября в Абхазии начались массовые протестные мероприятия после ареста представителей оппозиции, выразивших несогласие с ратификацией инвестиционного договора между республикой и Россией. Впоследствии, 15 ноября, здание парламента Абхазии было захвачено абхазскими оппозиционерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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