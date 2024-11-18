Бжания поставил ультиматум оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о своей готовности подать в отставку, если протестующие освободят здание перед парламентом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года», — говорится в сообщении. Это условие является ключевым для решения о подаче президентом отставки. В противном случае Бжания отзовет заявление о сложении полномочий.
12 ноября в Абхазии начались массовые протестные мероприятия после ареста представителей оппозиции, выразивших несогласие с ратификацией инвестиционного договора между республикой и Россией. Впоследствии, 15 ноября, здание парламента Абхазии было захвачено абхазскими оппозиционерами.
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