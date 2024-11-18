Бжания поставил ультиматум оппозиции

Президент Абхазии Бжания потребовал от протестующих покинуть здание парламента

19 ноября 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о своей готовности подать в отставку, если протестующие освободят здание перед парламентом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Новость по теме Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку: кто может занять его место «Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года», — говорится в сообщении. Это условие является ключевым для решения о подаче президентом отставки. В противном случае Бжания отзовет заявление о сложении полномочий. 12 ноября в Абхазии начались массовые протестные мероприятия после ареста представителей оппозиции, выразивших несогласие с ратификацией инвестиционного договора между республикой и Россией. Впоследствии, 15 ноября, здание парламента Абхазии было захвачено абхазскими оппозиционерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о своей готовности подать в отставку, если протестующие освободят здание перед парламентом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года», — говорится в сообщении. Это условие является ключевым для решения о подаче президентом отставки. В противном случае Бжания отзовет заявление о сложении полномочий. 12 ноября в Абхазии начались массовые протестные мероприятия после ареста представителей оппозиции, выразивших несогласие с ратификацией инвестиционного договора между республикой и Россией. Впоследствии, 15 ноября, здание парламента Абхазии было захвачено абхазскими оппозиционерами.