Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Зеленский заявил о возможности переговоров с РФ при поддержке третьих стран
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Зеленский допустил новую возможность переговоров с РФ
Зеленский допустил новую возможность переговоров с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией при условии присутствия третьих стран и усилении Украины. Об этом он сообщил в интервью «Украинскому радио». 

«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной», — заявил Зеленский в интервью. Он также подчеркнул, что без дополнительного усиления Киев не сможет вести переговоры на равных. Поддержка со стороны международного сообщества может значительно повлиять на баланс сил в переговорном процессе.

Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу. В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября, президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ всегда была и остается открытой к возобновлению переговорного процесса, прерванного по инициативе украинской стороны. Требования Москвы для возобновления переговоров ясно изложены и ранее были оглашены во время выступления президента на мероприятии в Министерстве иностранных дел в июне, передает «Царьград». 

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией при условии присутствия третьих стран и усилении Украины. Об этом он сообщил в интервью «Украинскому радио».  «При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной», — заявил Зеленский в интервью. Он также подчеркнул, что без дополнительного усиления Киев не сможет вести переговоры на равных. Поддержка со стороны международного сообщества может значительно повлиять на баланс сил в переговорном процессе. Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу. В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября, президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ всегда была и остается открытой к возобновлению переговорного процесса, прерванного по инициативе украинской стороны. Требования Москвы для возобновления переговоров ясно изложены и ранее были оглашены во время выступления президента на мероприятии в Министерстве иностранных дел в июне, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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