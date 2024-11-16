Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией при условии присутствия третьих стран и усилении Украины. Об этом он сообщил в интервью «Украинскому радио».
«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной», — заявил Зеленский в интервью. Он также подчеркнул, что без дополнительного усиления Киев не сможет вести переговоры на равных. Поддержка со стороны международного сообщества может значительно повлиять на баланс сил в переговорном процессе.
Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу. В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября, президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ всегда была и остается открытой к возобновлению переговорного процесса, прерванного по инициативе украинской стороны. Требования Москвы для возобновления переговоров ясно изложены и ранее были оглашены во время выступления президента на мероприятии в Министерстве иностранных дел в июне, передает «Царьград».
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