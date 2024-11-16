16 ноября 2024
15 ноября 2024

Волейбольная команда ЯНАО обыграла действующих чемпионов России

© Служба новостей «URA.RU»
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«Факел» обыграл «Зенит Казань»
«Факел» обыграл «Зенит Казань» Фото:

Волейбольная команда ЯНАО «Факел» прервала серию из 28 побед «Зенит Казань». Они обыграли действующего чемпиона России со счетом 3:1, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Наш „Факел“ обыграл самую титулованную команду, действующего чемпиона России — „Зенит Казань“. Этим матчем наши спортсмены сделали то, что не могли другие команды в предыдущих 28 играх — прервали серию побед соперника», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Глава региона сказал, что этот матч был потрясающим, а победа в нем важна для настроя и новых высот. Он пожелал спортсменам удачи в следующих играх, давая понять, что весь Ямал болеет за них.

Недавно и сам Артюхов показал, что умеет играть в волейбол. Он смог выиграть у чиновников из ХМАО, Тюмени и Якутии.

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Волейбольная команда ЯНАО «Факел» прервала серию из 28 побед «Зенит Казань». Они обыграли действующего чемпиона России со счетом 3:1, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Наш „Факел“ обыграл самую титулованную команду, действующего чемпиона России — „Зенит Казань“. Этим матчем наши спортсмены сделали то, что не могли другие команды в предыдущих 28 играх — прервали серию побед соперника», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Глава региона сказал, что этот матч был потрясающим, а победа в нем важна для настроя и новых высот. Он пожелал спортсменам удачи в следующих играх, давая понять, что весь Ямал болеет за них. Недавно и сам Артюхов показал, что умеет играть в волейбол. Он смог выиграть у чиновников из ХМАО, Тюмени и Якутии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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