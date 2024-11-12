Чиновники правительств ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Якутии сразились за волейбольный кубок в столице ЯНАО. Команды регионов представляли в том числе заместители губернаторов и главы департаментов. Видео спортивного состязания опубликовали в telegram-канале «Пул 89».
Победу в турнире одержала команда властей Ямала, которую представлял губернатор Дмитрий Артюхов и большинство его заместителей-мужчин: Александр Подорога, Александр Емельянов, Сергей Климентьев, Андрей Гаранин и Константин Оболтин. Играли за Ямал и глава депмолодежи Наиль Хайруллин, первый замглавы депспорта Алексей Щелконогов и главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.
Среди чиновников, представивших ХМАО оказались заместители губернатора: Сергей Афанасьев и Павел Ципорин, а также представители окружных департаментов Снежана Гомзяк и Александр Деменко и депутат думы ХМАО Николай Ташланов. Источник агентства в югорском политистеблишменте отмечает, что Деменко и Ташланов, будучи игроками основного состава, пробыли на поле недолго.
За правительство Тюменской области играл замгубернатора Андрей Пантелеев. Губернаторов Тюмени и ХМАО, Александра Моора и Руслана Кухарука, а также главу Якутии Айсена Николаева на соревнованиях не увидели.
Как ранее сообщало URA.RU, власти четырех субъектов РФ накануне собрались в Салехарде. Правительства регионов изучают опыт и управленческие практики ямальских властей.
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