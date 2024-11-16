16 ноября 2024

Врач назвала важные для здоровья женщин продукты в рационе

Диетолог Рау: женщинам важно включать в рацион богатые железом продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщинам приходится больше мужчин следить за рационом, считает врач
Женщинам приходится больше мужчин следить за рационом, считает врач Фото:

Женщинам настоятельно рекомендовано употреблять в пищу богатые железом продукты. В рацион можно включить печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, фрукты и сухофрукты, советует врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.

«Женщины находятся в группе риска по развитию железодефицита, поэтому важно включать в свой рацион питания продукты, богатые железом. Прежде всего это печень, мясо, рыба и птица», — объяснила Майра Рау в беседе с РИА Новости.

По мнению врача, женщинам фертильного возраста нужно регулярно есть продукты, богатые фолиевой кислотой. К таким относятся темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, мясо птицы и говяжья печень.

После наступления менопаузы основу рациона должна составлять растительная пища: разнообразные овощи, фрукты, ягоды и бобовые. Не лишним будет добавить в рацион цельнозерновые злаки, рекомендует диетолог. Вопреки расхожему мнению о бесполезности молочных продуктов с пониженным содержанием жира, именно на них стоит обратить внимание при менопаузе, добавляет Рау.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупреждала, что чрезмерное употребление сахара чревато диабетом и преждевременным старением, пишет «Национальная служба новостей». А о том, что ни в коем случае нельзя употреблять женщинам, чтобы сохранить здоровье кожи, узнаете из материала URA.RU.

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Женщинам настоятельно рекомендовано употреблять в пищу богатые железом продукты. В рацион можно включить печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, фрукты и сухофрукты, советует врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау. «Женщины находятся в группе риска по развитию железодефицита, поэтому важно включать в свой рацион питания продукты, богатые железом. Прежде всего это печень, мясо, рыба и птица», — объяснила Майра Рау в беседе с РИА Новости. По мнению врача, женщинам фертильного возраста нужно регулярно есть продукты, богатые фолиевой кислотой. К таким относятся темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, мясо птицы и говяжья печень. После наступления менопаузы основу рациона должна составлять растительная пища: разнообразные овощи, фрукты, ягоды и бобовые. Не лишним будет добавить в рацион цельнозерновые злаки, рекомендует диетолог. Вопреки расхожему мнению о бесполезности молочных продуктов с пониженным содержанием жира, именно на них стоит обратить внимание при менопаузе, добавляет Рау. Ранее диетолог Маргарита Королева предупреждала, что чрезмерное употребление сахара чревато диабетом и преждевременным старением, пишет «Национальная служба новостей». А о том, что ни в коем случае нельзя употреблять женщинам, чтобы сохранить здоровье кожи, узнаете из материала URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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