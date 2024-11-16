В Курганской области почтили память 88 жертв ДТП

В Курганской области во Всемирный день памяти жертв ДТП, который в этом году выпал на 17 ноября, вспомнили погибших и пострадавших в 639 авариях, случившихся в регионе с начала года. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
«В Курганской области в 639 ДТП погибли 88 участников дорожного движения, еще 765 — пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции со школьниками в разных районах города вручали водителям изготовленных своими руками ангелов и призывали соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий», — рассказали об акции в Госавтоинспекции региона.
Пешеходам сотрудники ведомства вручали световозвращающие элементы и напоминали правила безопасности. Акции в память о жертвах ДТП пройдут во всех округах Курганской области.
Ранее URA.RU писало об этой акции, которая проходила в прошлом году. Волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила.
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