16 ноября 2024

В Курганской области почтили память 88 жертв ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Акции в память о погибших и в поддержку пострадавших в ДТП пройдут во всех округах
Акции в память о погибших и в поддержку пострадавших в ДТП пройдут во всех округах Фото:

В Курганской области во Всемирный день памяти жертв ДТП, который в этом году выпал на 17 ноября, вспомнили погибших и пострадавших в 639 авариях, случившихся в регионе с начала года. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«В Курганской области в 639 ДТП погибли 88 участников дорожного движения, еще 765 — пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции со школьниками в разных районах города вручали водителям изготовленных своими руками ангелов и призывали соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий», — рассказали об акции в Госавтоинспекции региона.

Пешеходам сотрудники ведомства вручали световозвращающие элементы и напоминали правила безопасности. Акции в память о жертвах ДТП пройдут во всех округах Курганской области.

Ранее URA.RU писало об этой акции, которая проходила в прошлом году. Волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила.

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В Курганской области во Всемирный день памяти жертв ДТП, который в этом году выпал на 17 ноября, вспомнили погибших и пострадавших в 639 авариях, случившихся в регионе с начала года. Об этом сообщает Госавтоинспекция. «В Курганской области в 639 ДТП погибли 88 участников дорожного движения, еще 765 — пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции со школьниками в разных районах города вручали водителям изготовленных своими руками ангелов и призывали соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий», — рассказали об акции в Госавтоинспекции региона. Пешеходам сотрудники ведомства вручали световозвращающие элементы и напоминали правила безопасности. Акции в память о жертвах ДТП пройдут во всех округах Курганской области. Ранее URA.RU писало об этой акции, которая проходила в прошлом году. Волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать правила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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