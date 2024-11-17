Победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2024» наградили короной, «выращенной» на ферме

Корона «Свет бесконечности» была создана вручную на филиппинской ферме для победительницы конкурса «Мисс Вселенная 2024». Проект реализовала компания Jewelmer, которая является одним из лучших поставщиков натурального золотого жемчуга Южных морей. Создатели короны трудились над ней в течение пяти лет.
«Первая в истории филиппинская корона для „Мисс Вселенная“, единственное в своем роде творение — вершина совершенства и мастерства», — говорится на сайте бренда. Эта корона символизирует связь с природой и бережное отношение к ресурсам планеты.
Она покрыта 18-каратным золотом, украшена бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами. Корона олицетворяет красоту и силу женщин и является вершиной мастерства, отражая дух тех, кто стал частью ее создания, заявили в компании.
Конкурс «Мисс Вселенная» проводится ежегодно. Он является одним из наиболее авторитетных международных конкурсов красоты. В этом году конкурс проходил в Мексике. Россию на нем представляла 18-летняя Валентина Алексеева. Однако ей не удалось войти в топ-5. Победителем стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
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