Обанкроченную Блиновскую поймали на владении элитной недвижимости в Дубае

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У Блиновской нашли имущество в Дубае
У Блиновской нашли имущество в Дубае Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Известная в России как «королева марафонов» и признанная банкротом Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в престижных районах Дубая. Об этом пишут СМИ. 

«В регистрационных документах содержатся сведения о том, что гражданка РФ Елена Блиновская... имеет объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на регистрационные документы. Собственность Блиновской есть в районах Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. Помимо перечисленных районов, Блиновская также является владелицей недвижимости в элитном жилом комплексе Marina Shores. 

Отмечается, что сведения о владельце полностью совпадают с данными «королевы марафонов». В указанных районах можно встретить разнообразные типы жилой застройки, включая многоквартирные дома и апартаменты, а также виллы, таунхаусы и пентхаусы.

Согласно информации с веб-сайта по продаже недвижимости в Дубае, минимальная цена на апартаменты в районе Dubai Hills составляет 245 000 долларов США (примерно 24,4 миллиона рублей). Цены на виллы начинаются от 898 000 долларов США, или более 89,6 миллиона рублей, достигая в некоторых случаях до 8 000 000 долларов США, что превышает 798 миллионов рублей.

В апреле 2023 года Блиновскую задержали. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в легализации финансовых активов.

Летом в ходе судебного заседания было объявлено, что Блиновская погасила долги в размере свыше около 140 миллионов рублей. До этого Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Сообщалось, что имущество блогера в рамках процедуры могут выставить на торги. В ноябре московский суд в итоге признал Блиновскую банкротом

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Известная в России как «королева марафонов» и признанная банкротом Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в престижных районах Дубая. Об этом пишут СМИ.  «В регистрационных документах содержатся сведения о том, что гражданка РФ Елена Блиновская... имеет объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на регистрационные документы. Собственность Блиновской есть в районах Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. Помимо перечисленных районов, Блиновская также является владелицей недвижимости в элитном жилом комплексе Marina Shores.  Отмечается, что сведения о владельце полностью совпадают с данными «королевы марафонов». В указанных районах можно встретить разнообразные типы жилой застройки, включая многоквартирные дома и апартаменты, а также виллы, таунхаусы и пентхаусы. Согласно информации с веб-сайта по продаже недвижимости в Дубае, минимальная цена на апартаменты в районе Dubai Hills составляет 245 000 долларов США (примерно 24,4 миллиона рублей). Цены на виллы начинаются от 898 000 долларов США, или более 89,6 миллиона рублей, достигая в некоторых случаях до 8 000 000 долларов США, что превышает 798 миллионов рублей. В апреле 2023 года Блиновскую задержали. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в легализации финансовых активов. Летом в ходе судебного заседания было объявлено, что Блиновская погасила долги в размере свыше около 140 миллионов рублей. До этого Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Сообщалось, что имущество блогера в рамках процедуры могут выставить на торги. В ноябре московский суд в итоге признал Блиновскую банкротом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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