Свердловский бизнесмен погиб в боях за Михайловку. Фото

17 ноября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Прощание с Александром Володиным пройдет 18 ноября (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Березовского (Свердловская область) Александр Володин погиб в боях за Михайловку в Донецкой Народной Республике. До ухода на СВО он был предпринимателем, занимавшимся грузоперевозками. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Березовский простится с героем, защитником и патриотом — Володиным Александром. Он погиб 24 октября при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Красноармейского района Донецкой Народной Республики… В последнее время работал сам на себя, был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». До того, как заняться предпринимательством, Володин выучился на слесаря по ремонту автотранспортных средств и работал в «Юнилевер Русь» водителем электропогрузчика. После этого он ушел в компанию «Трон» монтажником по установке электрооборудования. По словам родных, ему хватало тепла и любви на всех своих близких. Александр Володин был женат с 2013 года и имел дочь, которую называл «папиной принцессой». Прощание с бойцом состоится 18 ноября. Начнется оно с траурного митинга на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан в 10:00. Продолжится в 11:00 отпеванием и захоронением в Почетном секторе Северного кладбища. В 12:00 пройдет поминальный обед в кафе «Сели-поели» (поселок БЗСК, 15/А). Село Михайловка в ДНР российские военные освободили 13 октября. Позже появилось видео с водружением флага России над Михайловкой. Его снял дрон, и на нем видно, как солдат Вооруженных сил РФ машет флагом на крыше одного из зданий. Александр Володин погиб 24 октября в боях за Михайловку страница Евгения Писцова в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Березовского (Свердловская область) Александр Володин погиб в боях за Михайловку в Донецкой Народной Республике. До ухода на СВО он был предпринимателем, занимавшимся грузоперевозками. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Березовский простится с героем, защитником и патриотом — Володиным Александром. Он погиб 24 октября при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Михайловка Красноармейского района Донецкой Народной Республики… В последнее время работал сам на себя, был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». До того, как заняться предпринимательством, Володин выучился на слесаря по ремонту автотранспортных средств и работал в «Юнилевер Русь» водителем электропогрузчика. После этого он ушел в компанию «Трон» монтажником по установке электрооборудования. По словам родных, ему хватало тепла и любви на всех своих близких. Александр Володин был женат с 2013 года и имел дочь, которую называл «папиной принцессой». Прощание с бойцом состоится 18 ноября. Начнется оно с траурного митинга на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан в 10:00. Продолжится в 11:00 отпеванием и захоронением в Почетном секторе Северного кладбища. В 12:00 пройдет поминальный обед в кафе «Сели-поели» (поселок БЗСК, 15/А). Село Михайловка в ДНР российские военные освободили 13 октября. Позже появилось видео с водружением флага России над Михайловкой. Его снял дрон, и на нем видно, как солдат Вооруженных сил РФ машет флагом на крыше одного из зданий.