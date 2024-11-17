В Кремле прокомментировали обвинения Трампа в работе на Россию

Песков: заявления политиков из США, что Трамп агент России — абсурдны
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В Кремле назвали абсурдным заявления политиков из США о том, что Дональд Трамп является агентом Кремля Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Все обвинения американских политиков в том, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, является «русским агентом» — абсурдные. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Очень много было абсурдных совершенно обвинений [в сторону] Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда», — сказал Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. В Кремле отметили, что всегда удивлялись подобным заявлениям, направленных в сторону Трампа.

В этом же интервью Песков высказался по поводу потенциального телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Пресс-секретарь отметил, что организация данного мероприятия требует подготовки. Однако он добавил, что в случае необходимости разговор будет организован очень оперативно. Слухи о том, что Трамп избран Кремлем — одна из популярных теорий заговора в США, передает телеканал «Царьград».

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Все обвинения американских политиков в том, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, является «русским агентом» — абсурдные. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Очень много было абсурдных совершенно обвинений [в сторону] Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда», — сказал Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. В Кремле отметили, что всегда удивлялись подобным заявлениям, направленных в сторону Трампа. В этом же интервью Песков высказался по поводу потенциального телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Пресс-секретарь отметил, что организация данного мероприятия требует подготовки. Однако он добавил, что в случае необходимости разговор будет организован очень оперативно. Слухи о том, что Трамп избран Кремлем — одна из популярных теорий заговора в США, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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