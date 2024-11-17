После выборов в США прошло уже более 10 дней, однако заявленный телефонный разговор между новоизбранным президентом Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным так и не состоялся. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, организация такого уровня коммуникации требует значительной подготовки, и пока что никаких шагов в этом направлении не предпринимается.
«Слушайте, мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация, какие-то контакты можно ожидать, когда это будет предположить невозможно, ведь любой телефонный разговор такого уровня он требует организационной подготовки», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео диалога опубликовано в telegram-канале Зарубина. Представитель Кремля уточнил, что при необходимости разговор между Путиным и Трампом может быть подготовлен и выполнен очень оперативно.
Песков также прокомментировал ситуацию вокруг сообщений о якобы уже состоявшемся разговоре, назвав их «газетной уткой». По его словам, такой вброс был из-за шумихи вокруг Трампа, который занят процессом формирования своей новой команды.
Ранее газета Washington Post сообщила, состоялся телефонный разговор новоизбранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На нем политики обсудили различные вопросы, включая украинский кризис. Республиканец также выразил стремление к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. О чем по мнению американской газеты беседовали Путин с Трампом — в материале URA.RU.
Однако в Кремле опровергают факт разговора. По словам Пескова, Washington Post полностью выдумал материал.
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