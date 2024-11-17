В Абхазии демонтируют забор у здания правительства

В абхазском Сухуме протестующие начали демонтировать барьеры, установленных вокруг зданий административных учреждений, включая администрацию президента, парламент и правительство. Об этом сообщил представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.
«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий», — передает ТАСС слова Лагулаа. Он добавил, что представители оппозиции приняли решение сохранить часть ограждения. На нем будет установлена мемориальная табличка, напоминающая будущим лидерам Абхазии о важности единства с народом, а не изоляции от него.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой госпереворота, передает агентство «Апсныпресс». По словам президента, он готов отказаться от своих полномочий и участвовать в предстоящих выборах как кандидат.
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