В Абхазии демонтируют забор у здания правительства

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Сторонники оппозиции оставят часть ограждения и напишут на ней обращение к будущим лидерам Абхазии
Сторонники оппозиции оставят часть ограждения и напишут на ней обращение к будущим лидерам Абхазии Фото:

В абхазском Сухуме протестующие начали демонтировать барьеры, установленных вокруг зданий административных учреждений, включая администрацию президента, парламент и правительство. Об этом сообщил представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.

«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий», — передает ТАСС слова Лагулаа. Он добавил, что представители оппозиции приняли решение сохранить часть ограждения. На нем будет установлена мемориальная табличка, напоминающая будущим лидерам Абхазии о важности единства с народом, а не изоляции от него.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой госпереворота, передает агентство «Апсныпресс». По словам президента, он готов отказаться от своих полномочий и участвовать в предстоящих выборах как кандидат.

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В абхазском Сухуме протестующие начали демонтировать барьеры, установленных вокруг зданий административных учреждений, включая администрацию президента, парламент и правительство. Об этом сообщил представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа. «Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий», — передает ТАСС слова Лагулаа. Он добавил, что представители оппозиции приняли решение сохранить часть ограждения. На нем будет установлена мемориальная табличка, напоминающая будущим лидерам Абхазии о важности единства с народом, а не изоляции от него. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой госпереворота, передает агентство «Апсныпресс». По словам президента, он готов отказаться от своих полномочий и участвовать в предстоящих выборах как кандидат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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