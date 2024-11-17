Парламент Абхазии планирует собрать внеочередное заседание

В Парламенте Абхазии 18 ноября пройдет внеплановое заседание, целью которого будет обсуждение текущего политического кризиса в республике. Об этом сообщил представитель оппозиции Леван Микаа.
«Сейчас идут переговоры с депутатами, вероятно, завтра они соберутся на сессию», — передает РИА Новости слова Микаа. Он добавил, что на заседании будет обсуждаться политический кризис в Абхазии.
Ранее представители абхазской оппозиции объявили о планах формирования временного кабинета министров в случае досрочного ухода с поста действующего президента Аслана Бжания, передает ТАСС. Было выдвинуто предложение о назначении Владимира Делбы, действующего министра финансов, на роль временного премьер-министра и исполняющего обязанности главы государства до момента организации новых выборов.
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