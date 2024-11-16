Появились слухи о гибели жертвы жуткого ДТП с Bentley в Екатеринбурге

В Сети появились слухи о смерти водителя Hyundai, попавшего в жесткую аварию с Bentley в середине недели. Источник URA.RU утверждает, что это неправда.
«По нашим данным из достоверного источника, водитель „Соляриса“ скончался в реанимации», — сообщил telegram-канал «Безумный ЕКБ» (15,5 тысячи подписчиков). «[Пострадавший] жив, лежит в палате», — поделился собеседник URA.RU.
ДТП произошло 14 ноября. Водитель Bentley, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего врезался в опору освещения. Управлявший спорткаром признан виновником ДТП. По данным полиции, на нем 194 штрафа за три года.
Вскоре выяснилось, что за рулем Bentley был 22-летний Эмиль И. — блогер и сын бизнесмена Шамиля И., занимающегося уличной торговлей, в основном на Сортировке.
В СМИ также появлялась информация о дружбе Эмиля с криминальным авторитетом Марселем Гасановым (Bentley якобы ранее принадлежал ему).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!