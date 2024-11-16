16 ноября 2024

Появились слухи о гибели жертвы жуткого ДТП с Bentley в Екатеринбурге

Пострадавший в аварии с Bentley в Екатеринбурге остается в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, бентли
Пострадавший в ДТП с Bentley лежит в больничной палате (архивное фото) Фото:

В Сети появились слухи о смерти водителя Hyundai, попавшего в жесткую аварию с Bentley в середине недели. Источник URA.RU утверждает, что это неправда.

«По нашим данным из достоверного источника, водитель „Соляриса“ скончался в реанимации», — сообщил telegram-канал «Безумный ЕКБ» (15,5 тысячи подписчиков). «[Пострадавший] жив, лежит в палате», — поделился собеседник URA.RU.

ДТП произошло 14 ноября. Водитель Bentley, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего врезался в опору освещения. Управлявший спорткаром признан виновником ДТП. По данным полиции, на нем 194 штрафа за три года.

Вскоре выяснилось, что за рулем Bentley был 22-летний Эмиль И. — блогер и сын бизнесмена Шамиля И., занимающегося уличной торговлей, в основном на Сортировке.

В СМИ также появлялась информация о дружбе Эмиля с криминальным авторитетом Марселем Гасановым (Bentley якобы ранее принадлежал ему).

Фото:

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В Сети появились слухи о смерти водителя Hyundai, попавшего в жесткую аварию с Bentley в середине недели. Источник URA.RU утверждает, что это неправда. «По нашим данным из достоверного источника, водитель „Соляриса“ скончался в реанимации», — сообщил telegram-канал «Безумный ЕКБ» (15,5 тысячи подписчиков). «[Пострадавший] жив, лежит в палате», — поделился собеседник URA.RU. ДТП произошло 14 ноября. Водитель Bentley, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, после чего врезался в опору освещения. Управлявший спорткаром признан виновником ДТП. По данным полиции, на нем 194 штрафа за три года. Вскоре выяснилось, что за рулем Bentley был 22-летний Эмиль И. — блогер и сын бизнесмена Шамиля И., занимающегося уличной торговлей, в основном на Сортировке. В СМИ также появлялась информация о дружбе Эмиля с криминальным авторитетом Марселем Гасановым (Bentley якобы ранее принадлежал ему).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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