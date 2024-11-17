Зеленский пообещал разрешить однополые браки* на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский готов легализовать однополые браки* на Украине
Владимир Зеленский готов легализовать однополые браки* на Украине Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен подписать законопроект, легализующий гражданские партнерства, который легализует однополые браки (относится к движению ЛГБТ, запрещенного в России и признанного экстремистским). Однако это произойдет только в ом случае, если документ одобрит парламент страны. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели». 

«Владимир Зеленский пообещал подписать закон о гражданских партнерствах. Законопроект №9103З определяет гражданское партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей, одного или разного пола», — передают авторы издания в telegram-канале. Отмечается, что согласно законопроекту, граждане, заключившие однополый брак, будут иметь те же права, что и при заключении брака между мужчиной и женщиной. 

Соответствующая инициатива вносится на первое чтение. Законопроект должен быть принят парламентом для его реализации. В августе комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации уже выразил поддержку данному законопроекту. Еще в прошлом году на Украине предлагали легализовать однополые браки.

*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский намерен подписать законопроект, легализующий гражданские партнерства, который легализует однополые браки (относится к движению ЛГБТ, запрещенного в России и признанного экстремистским). Однако это произойдет только в ом случае, если документ одобрит парламент страны. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели».  «Владимир Зеленский пообещал подписать закон о гражданских партнерствах. Законопроект №9103З определяет гражданское партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей, одного или разного пола», — передают авторы издания в telegram-канале. Отмечается, что согласно законопроекту, граждане, заключившие однополый брак, будут иметь те же права, что и при заключении брака между мужчиной и женщиной.  Соответствующая инициатива вносится на первое чтение. Законопроект должен быть принят парламентом для его реализации. В августе комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации уже выразил поддержку данному законопроекту. Еще в прошлом году на Украине предлагали легализовать однополые браки. *ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...