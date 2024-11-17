Зеленский пообещал разрешить однополые браки* на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен подписать законопроект, легализующий гражданские партнерства, который легализует однополые браки (относится к движению ЛГБТ, запрещенного в России и признанного экстремистским). Однако это произойдет только в ом случае, если документ одобрит парламент страны. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели».
«Владимир Зеленский пообещал подписать закон о гражданских партнерствах. Законопроект №9103З определяет гражданское партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей, одного или разного пола», — передают авторы издания в telegram-канале. Отмечается, что согласно законопроекту, граждане, заключившие однополый брак, будут иметь те же права, что и при заключении брака между мужчиной и женщиной.
Соответствующая инициатива вносится на первое чтение. Законопроект должен быть принят парламентом для его реализации. В августе комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации уже выразил поддержку данному законопроекту. Еще в прошлом году на Украине предлагали легализовать однополые браки.
*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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