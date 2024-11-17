Орбакайте передумала выступать на российских корпоративах

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Орбакайте согласилась выступать в Кремле бесплатно, однако позже отменила решение
Орбакайте согласилась выступать в Кремле бесплатно, однако позже отменила решение Фото:

Российская певица Кристина Орбакайте приняла решение не участвовать в новогодних корпоративах в РФ из-за политической ситуации в стране и из-за отмененных ранее концертов. Об этом сообщает Mash.

«Кристину зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — не согласилась. Говорит, что не в деньгах счастье, и пока не готова, а ещё неприятно, что концерты часто отменялись», — передает Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что певица опасается и осуждения со стороны российской публики.

Орбакайте планирует провести зиму в Калифорнии, где она останется до конца января. Певица неоднократно пыталась вернуться в Россию, поскольку залы на ее концертах в США были почти пустыми, отмечает Mash. В текущем году артистка даже согласилась выступить в Кремлевском дворце без гонорара, однако в последний момент отменила свое выступление.

Ранее Орбакайте отказалась петь с музыкантом Авраамом Руссо. Исполнители были приглашены для участия в концерте в Дубае. Однако певица отказалась выступать с коллегой и спела хиты одна. Ранее Руссо заявлял о своем равнодушии к артистам, покинувшим Россию, и подтвердил свои намерения продолжать концертную деятельность внутри страны.

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Российская певица Кристина Орбакайте приняла решение не участвовать в новогодних корпоративах в РФ из-за политической ситуации в стране и из-за отмененных ранее концертов. Об этом сообщает Mash. «Кристину зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — не согласилась. Говорит, что не в деньгах счастье, и пока не готова, а ещё неприятно, что концерты часто отменялись», — передает Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что певица опасается и осуждения со стороны российской публики. Орбакайте планирует провести зиму в Калифорнии, где она останется до конца января. Певица неоднократно пыталась вернуться в Россию, поскольку залы на ее концертах в США были почти пустыми, отмечает Mash. В текущем году артистка даже согласилась выступить в Кремлевском дворце без гонорара, однако в последний момент отменила свое выступление. Ранее Орбакайте отказалась петь с музыкантом Авраамом Руссо. Исполнители были приглашены для участия в концерте в Дубае. Однако певица отказалась выступать с коллегой и спела хиты одна. Ранее Руссо заявлял о своем равнодушии к артистам, покинувшим Россию, и подтвердил свои намерения продолжать концертную деятельность внутри страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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