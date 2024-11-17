Макрон допустил переговоры с Путиным, когда позволит контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, когда этого «позволит контекст». Об этом сообщил BFM TV.
«Макрон не исключил, что снова поговорит со своим российским коллегой, но только тогда, когда „контекст“ будет подходящим», — сообщил телеканал. Отмечается, что Макрон считает Россию не готовой к ведению переговоров с Киевом.
После телефонного разговора Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца иностранные СМИ высказали предположение, что другие главы европейских стран могут последовать примеру Берлина. Также предсказывалось, что возможна разморозка отношений с Москвой. В Кремле подчеркивали, что Россия всегда готова вести диалог по Украине со всеми заинтересованными сторонами.
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