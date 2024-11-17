17 ноября 2024

Макрон допустил переговоры с Путиным, когда позволит контекст

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон счел возможными переговоры с Путиным
Макрон счел возможными переговоры с Путиным Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, когда этого «позволит контекст». Об этом сообщил BFM TV.

«Макрон не исключил, что снова поговорит со своим российским коллегой, но только тогда, когда „контекст“ будет подходящим», — сообщил телеканал. Отмечается, что Макрон считает Россию не готовой к ведению переговоров с Киевом.

После телефонного разговора Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца иностранные СМИ высказали предположение, что другие главы европейских стран могут последовать примеру Берлина. Также предсказывалось, что возможна разморозка отношений с Москвой. В Кремле подчеркивали, что Россия всегда готова вести диалог по Украине со всеми заинтересованными сторонами.

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, когда этого «позволит контекст». Об этом сообщил BFM TV. «Макрон не исключил, что снова поговорит со своим российским коллегой, но только тогда, когда „контекст“ будет подходящим», — сообщил телеканал. Отмечается, что Макрон считает Россию не готовой к ведению переговоров с Киевом. После телефонного разговора Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца иностранные СМИ высказали предположение, что другие главы европейских стран могут последовать примеру Берлина. Также предсказывалось, что возможна разморозка отношений с Москвой. В Кремле подчеркивали, что Россия всегда готова вести диалог по Украине со всеми заинтересованными сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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