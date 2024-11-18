Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал решение США, Франции и Великобритании о применении дальнобойных ракет против России. Он назвал это «безумием американского империализма».
«Американский империализм вошел в фазу безумия и мести», — заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisi?n. Глава государства также подчеркнул стремление Венесуэлы к многополярному миру, освобождению Латинской Америки и Карибского бассейна от влияния Запада.
Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для ударов по России. Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик считает, что это решение является местью Байдена Дональду Трампу за его успех на выборах и направлено на создание «негативного переговорного фона». Байден, по мнению Белика, усиливает конфликт, оставляя след в истории перед своим уходом, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.