Фрагменты ракеты «Союз-2» могут упасть на территорию ЯНАО

Жителям Ямальского района ЯНАО сообщили о риске падения фрагментов ракеты на территорию тундры. Об этом 18 ноября предупредила пресс-служба местной администрации.
«Единая дежурно-диспетчерская служба обращается к жителям и гостям Ямальского района с просьбой воздержаться от поездок с 28 ноября по 10 декабря 2024 года по временно опасным территориям между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха; селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха», — передает telegram-канал районной администрации.
В ближайшие дни состоится запуск ракеты «Союз-2». Существует вероятность падения отделившихся элементов ракеты.
Ранее URA.RU сообщало, что семья оленеводов из ЯНАО стала свидетелем запуска ракеты с космодрома «Восточный». Свидетелями события стали также школьницы из Салехарда Анастасия Колбина и из Приуральского района Полина Овчарова.
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