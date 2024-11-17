17 ноября 2024
16 ноября 2024

Фрагменты ракеты «Союз-2» могут упасть на территорию ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшие дни состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2»
В ближайшие дни состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2» Фото:

Жителям Ямальского района ЯНАО сообщили о риске падения фрагментов ракеты на территорию тундры. Об этом 18 ноября предупредила пресс-служба местной администрации.

«Единая дежурно-диспетчерская служба обращается к жителям и гостям Ямальского района с просьбой воздержаться от поездок с 28 ноября по 10 декабря 2024 года по временно опасным территориям между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха; селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха», — передает telegram-канал районной администрации.

В ближайшие дни состоится запуск ракеты «Союз-2». Существует вероятность падения отделившихся элементов ракеты.

Ранее URA.RU сообщало, что семья оленеводов из ЯНАО стала свидетелем запуска ракеты с космодрома «Восточный». Свидетелями события стали также школьницы из Салехарда Анастасия Колбина и из Приуральского района Полина Овчарова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Ямальского района ЯНАО сообщили о риске падения фрагментов ракеты на территорию тундры. Об этом 18 ноября предупредила пресс-служба местной администрации. «Единая дежурно-диспетчерская служба обращается к жителям и гостям Ямальского района с просьбой воздержаться от поездок с 28 ноября по 10 декабря 2024 года по временно опасным территориям между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха; селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха», — передает telegram-канал районной администрации. В ближайшие дни состоится запуск ракеты «Союз-2». Существует вероятность падения отделившихся элементов ракеты. Ранее URA.RU сообщало, что семья оленеводов из ЯНАО стала свидетелем запуска ракеты с космодрома «Восточный». Свидетелями события стали также школьницы из Салехарда Анастасия Колбина и из Приуральского района Полина Овчарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...