Раскрыты подробности крупного пожара в екатеринбургской поликлинике. Фото

Площадь пожара в поликлинике в Екатеринбурге достигла 200 квадратных метров

18 ноября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают десятки спасателей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Площадь пожара на крыше екатеринбургской поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) достигла 200 квадратных метров. Из здания эвакуируют пациентов и посетителей, на месте работают десятки спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля административного здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Проводится эвакуация пациентов и посетителей», — следует из сообщения. Пожар ликвидируют 13 единиц спецтехники и 39 спасателей. На месте также работают силовики, движение к горящему учреждению перекрыто. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым от очага пожара начали замечать горожане с разных точек Екатеринбурга. Позже выяснилось, что горит поликлиника. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Размик Закарян / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь пожара на крыше екатеринбургской поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) достигла 200 квадратных метров. Из здания эвакуируют пациентов и посетителей, на месте работают десятки спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля административного здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Проводится эвакуация пациентов и посетителей», — следует из сообщения. Пожар ликвидируют 13 единиц спецтехники и 39 спасателей. На месте также работают силовики, движение к горящему учреждению перекрыто. Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым от очага пожара начали замечать горожане с разных точек Екатеринбурга. Позже выяснилось, что горит поликлиника. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.