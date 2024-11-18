Площадь пожара на крыше екатеринбургской поликлиники №2 горбольницы №3 (улица Братьев Быковых) достигла 200 квадратных метров. Из здания эвакуируют пациентов и посетителей, на месте работают десятки спасателей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля административного здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Проводится эвакуация пациентов и посетителей», — следует из сообщения.
Пожар ликвидируют 13 единиц спецтехники и 39 спасателей. На месте также работают силовики, движение к горящему учреждению перекрыто.
Возгорание случилось днем 18 ноября. Дым от очага пожара начали замечать горожане с разных точек Екатеринбурга. Позже выяснилось, что горит поликлиника. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.
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