Дым от горящего здания виден издалека
В Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3 на улице Братьев Быковых. Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фотографиями.
«Там несколько месяцев что-то строили, ремонтировали. Пока вроде бы горит только крыша», — передает очевидец с места событий. По его словам, пожарные пока не прибыли на вызов. Мощный дым от пожара виден издалека.
«В поликлинике №2 ЦГКБ №3 горит крыша. Работают пожарные МЧС», — уточнили ситуацию в пресс-службе больницы.
Предположительно, горит крыша здания
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