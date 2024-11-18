В Екатеринбурге горит больница №3. Фото, видео

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Дым от горящего здания виден издалека
Дым от горящего здания виден издалека

В Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3 на улице Братьев Быковых. Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фотографиями.

«Там несколько месяцев что-то строили, ремонтировали. Пока вроде бы горит только крыша», — передает очевидец с места событий. По его словам, пожарные пока не прибыли на вызов. Мощный дым от пожара виден издалека.

«В поликлинике №2 ЦГКБ №3 горит крыша. Работают пожарные МЧС», — уточнили ситуацию в пресс-службе больницы.

Предположительно, горит крыша здания
Предположительно, горит крыша здания

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В Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3 на улице Братьев Быковых. Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фотографиями. «Там несколько месяцев что-то строили, ремонтировали. Пока вроде бы горит только крыша», — передает очевидец с места событий. По его словам, пожарные пока не прибыли на вызов. Мощный дым от пожара виден издалека. «В поликлинике №2 ЦГКБ №3 горит крыша. Работают пожарные МЧС», — уточнили ситуацию в пресс-службе больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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