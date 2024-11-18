В Екатеринбурге горит больница №3. Фото, видео

18 ноября 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Дым от горящего здания виден издалека Фото URA.RU В Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3 на улице Братьев Быковых. Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фотографиями.



«Там несколько месяцев что-то строили, ремонтировали. Пока вроде бы горит только крыша», — передает очевидец с места событий. По его словам, пожарные пока не прибыли на вызов. Мощный дым от пожара виден издалека. «В поликлинике №2 ЦГКБ №3 горит крыша. Работают пожарные МЧС», — уточнили ситуацию в пресс-службе больницы. Предположительно, горит крыша здания Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3 на улице Братьев Быковых. Об этом сообщили читатели URA.RU и поделились фотографиями. «Там несколько месяцев что-то строили, ремонтировали. Пока вроде бы горит только крыша», — передает очевидец с места событий. По его словам, пожарные пока не прибыли на вызов. Мощный дым от пожара виден издалека. «В поликлинике №2 ЦГКБ №3 горит крыша. Работают пожарные МЧС», — уточнили ситуацию в пресс-службе больницы.