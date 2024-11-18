Пермь стала лидером среди городов по срокам ипотеки на новостройки

В Перми средний срок обременения по ипотеке на строящиеся дома составляет 21 год и 10 месяцев. Это самый низкий показатель среди городов-миллионников.
«Минимальный показатель по среднему сроку обременения в ипотеке отмечен в Перми (21 год и 10 месяцев), Челябинске (24 года) и Самаре (24 года и 10 месяцев)», — пишет РИА Недвижимость со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro. Уточняется, что за последние два года срок кредитов на новостройки вырос во всех городах, кроме Перми.
Аналитики отметили, что ипотеку на самый долгий срок берут в Краснодаре (28 лет и 4 месяца). На втором месте находится Казань (27 лет и 8 месяцев). Тройку лидеров замыкает Уфа (27 лет).
Ранее URA.RU рассказало, что далеко не все пермяки вовремя платят по ипотеке. Сумма просроченной задолженности составляет более 1 млрд рублей.
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